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لبنان
سليمان استقبل السفير دبور في لقاء وداعي
Lebanon 24
04-08-2025
|
09:48
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استقبل
الرئيس ميشال سليمان
في دارته في اليرزة
السفير أشرف
دبور
في زيارة وداعية، وتم التداول وتبادل الآراء في الاستحقاقات الراهنة في المنطقة وابرزها الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وحرب الابادة التي تشنها اسرائيل على غزة وموضوع حصر السلاح في يد الشرعية في
لبنان
.
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واعرب
الرئيس سليمان
عن شكره للدور الذي لعبه السفير دبور في لبنان، وتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة في
سلطنة عمان
.
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