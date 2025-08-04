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لبنان

لا قرار بـ"التصعيد"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-08-2025 | 13:11
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أفادت المعلومات بأنَّ الوزراء الشيعة سيشاركون في جلسة مجلس الوزراء غداً ما عدا الوزيرين ياسين جابر وناصر حيدر بداعي ارتباطات خارجية مقررة منذ أشهر.
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ووفق المعلومات، فإنه "لا يوجد أي قرار سياسي لأي تصعيد يوم غد، وإنَّ الوزراء سيشاركون وسيناقشون كل بنود جدول الاعمال بكل ديمقراطية".
المصدر: خاص "لبنان 24"
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