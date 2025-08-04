أفادت المعلومات بأنَّ الوزراء سيشاركون في جلسة غداً ما عدا الوزيرين وناصر بداعي ارتباطات خارجية مقررة منذ أشهر.

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ووفق المعلومات، فإنه "لا يوجد أي قرار سياسي لأي تصعيد يوم غد، وإنَّ الوزراء سيشاركون وسيناقشون كل بنود جدول الاعمال بكل ديمقراطية".