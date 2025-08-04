حُسم الإسم.. من هو سفير فلسطين الجديد في لبنان؟

علم " " أنَّ الإسم الذي حُسم لتولي في خلفاً لأشرف ، هو السفير .

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وذكرت المعلومات أنه من المُرتقب أن يصل الأسعد إلى لبنان في غضون أيام، مشيرة إلى أن الأخير قد يبادر إلى اختيار فريق عمله الخاص بشكل سريع لكي يقوم بتنظيم شؤون السفارة.