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لبنان

حُسم الإسم.. من هو سفير فلسطين الجديد في لبنان؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-08-2025 | 13:38
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علم "لبنان24" أنَّ الإسم الذي حُسم لتولي سفارة فلسطين في لبنان خلفاً لأشرف دبور، هو السفير محمد الأسعد.
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وذكرت المعلومات أنه من المُرتقب أن يصل الأسعد إلى لبنان في غضون أيام، مشيرة إلى أن الأخير قد يبادر إلى اختيار فريق عمله الخاص بشكل سريع لكي يقوم بتنظيم شؤون السفارة.
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