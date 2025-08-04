آخر المعلومات.. هذا جديد جلسة الحكومة غداً

عشية انعقاد جلسة الحكومة، الثلاثاء، والمقررة لبحث ملف سلاح " "، ذكرت مصادر إعلامية خليجية، اليوم الإثنين، عن حصول اجتماعات مفتوحة بين و "حزب الله" لبلورة ردّ مُشترك على بند "حصر السلاح" في جلسة الغد.

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وتحدثت المصادر عن وجود رسالة من "حزب الله" لرئيس الجمهورية جوزاف عون مُرتبطة بنجاح عهده من فشله وفقاً لمُقاربة ملف السلاح بالحكومة، مشيرة إلى أنَّ "مشاركة وزراء حزب الله وحركة أمل بجلسة الحكومة يوم غدٍ أكيدة".

وأوضحت المصادر أن "حزب الله غير قادر حتى الآن على توقع نتيجة جلسة الحكومة غداً"، مشيرة إلى أن "الجو المُرافق لجلسة الحكومة غير واضح بالنسبة للحزب الذي يحاول الوصول إلى اتفاق على الإخراج النهائي لجلسة الحكومة غداً، لكن هذا الأمر لم يتم".

وقالت المصادر إنه "بناء على نتيجة جلسة الحكومة غداً، سيتخذُ حزب الله قراره بالبقاء فيها من عدمه".

بدوره، قالت قناة "المنار" نقلاً عن مصادر مُطلعة إن هناك اقتراحات بتأجيل جلسة الحكومة إلى يوم الخميس المقبل لإجراء المزيد من الاتصالات.

وكشفت المنار أن عون تلقى رسيماً من الموفد الأميركي توماس براك رفضاً نهائياً للملاحظات اللبنانية التي تطالب بضرورة انسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة.