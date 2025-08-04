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لبنان

بهاء الحريري: انفجار مرفأ بيروت جرح عميق في تاريخنا الجماعي

Lebanon 24
04-08-2025 | 14:36
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كتب السيد بهاء الحريري على منصة "آكس" قائلاً: "لقد عايشنا، كلبنانيين، حلقات متكررة من الصراع والفقدان والنزوح والدمار، التي ترسّخت في وجداننا الوطني وحياتنا العامة، لا سيما نحن الذين عانينا مباشرةً من الفجيعة الجسيمة نتيجة العنف، كما حصل في الرابع من آب، يوم انفجار مرفأ بيروت، الذي شكّل جرحًا عميقًا في تاريخنا الجماعي".
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