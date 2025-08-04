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لبنان
تحذير إلى اللبنانيين.. رسالة مشبوهة وهذا مضمونها
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
04-08-2025
|
15:30
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تلقى لبنانيون مؤخراً رسالة مشبوهة على هاتفهم، تفيد بوصول "بريد" باسمهم أو "طرد" مع إبلاغهم بضرورة الدخول إلى أحد الروابط لإدراج معلومات.
الرسالة هذه خطيرة جداً، ويقول خبير تقني لـ
"
لبنان24
"
إنّ الرابط المُرسل مع الرسالة هدفه اختراق الهاتف وسرقة البيانات وأخذ المعلومات الموجودة ضمن الجهاز.
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الرسالة هذه تأتي ضمن سلسلة من الرسائل الأخرى التي يتلقاها لبنانيون على الدوام، وفيها تُطلب منهم معلومات من أجل إدراجها عبر روابط تهدف إلى سرقة أموال أيضاً.
وفي حالات كثيرة، توجه مواطنون لتقديم شكاوى للنيابة العامة بشأن تلك العمليات الاحتيالية، ويقول أحد المتضررين من تلك الرسائل إنه لم يلقَ أي نتيجة بالدعوى التي قدّمها.
حماية تقنية
غالبية الرسائل من النوع المُشار إليه تأتي ممهورة باسم شركة أو مؤسسة معروفة، في حين أنَّ طابعها يكونُ معروفاً ومكشوفاً ويشير إلى وجود مضمونٍ مُفبرك يهدف إلى سرقة بيانات أو القرصنة.
المصدر التقني قال إنّ الروابط الخبيثة تُبنى من قبل قراصنة يهدفون إلى جني الأموال وتحقيق عمليات اختراق لهواتف بهدف السيطرة عليها، مشيراً إلى أن التوعية من هذه العمليات ضرورية جداً.
وذكر المصدر أن المطلوب هو تجنب الضغط على أي رابط مشبوه بالإضافة إلى ضرورة حظر أي رقمٍ مشبوه يتم إرسال رسائل منه، وذلك بهدف إغلاق الباب أمام تلقي رسائل جديدة.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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