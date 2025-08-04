نفذ مناصرون لـ" "، اعتصاماً في مدينة صور، مساء الإثنين، تخلله رفع أعلام للحزب.

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وردد المعتصمون شعارات مؤيدة لـ"الحزب" وتؤكد على التمسك بـ"سلاح ".

وتأتي هذه التحركات عشية انعقاد جلسة حكومية، يوم غدٍ الثلاثاء، للبحث في ملف سلاح "حزب الله".