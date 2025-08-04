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لبنان

قبيل جلسة الحكومة.. تحرك لـ"مناصري حزب الله" في صور

Lebanon 24
04-08-2025 | 15:52
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نفذ مناصرون لـ"حزب الله"، اعتصاماً في مدينة صور، مساء الإثنين، تخلله رفع أعلام للحزب.
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وردد المعتصمون شعارات مؤيدة لـ"الحزب" وتؤكد على التمسك بـ"سلاح المقاومة".
 
 
وتأتي هذه التحركات عشية انعقاد جلسة حكومية، يوم غدٍ الثلاثاء، للبحث في ملف سلاح "حزب الله".
 
 
 
 
 
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