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لبنان

نائب "الحزب" يصعّد قبل جلسة الغد: "طويلة على رقبتن"

Lebanon 24
04-08-2025 | 16:25
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أكّد النائب علي المقداد، عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، في تصريح تلفزيوني، أن جلسة مجلس الوزراء المقررة غدًا "ما كان ينبغي أن تُعقد"، مشيرًا إلى أن المطالبة بنزع سلاح المقاومة في هذا التوقيت تمثل تقاطعًا واضحًا مع الأجندة الأميركية – الإسرائيلية في لبنان والمنطقة.
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وقال المقداد إن "كل من ينادي بسحب سلاح المقاومة إنما ينسجم مع مشروع العدو"، وأضاف بلهجة حاسمة: "نزع السلاح؟ طويلة على رقبتن"، في إشارة إلى استحالة القبول بهذا الطرح من قبل حزب الله وأنصاره.

وأوضح أن القرار النهائي بشأن الموقف من الجلسة سيتبلور بين الليلة وصباح الغد، بعد ورود الرد المرتقب إلى الرئيس نبيه بري وحزب الله.
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