نائب "الحزب" يصعّد قبل جلسة الغد: "طويلة على رقبتن"

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أكّد النائب ، عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، في تصريح تلفزيوني، أن جلسة المقررة غدًا "ما كان ينبغي أن تُعقد"، مشيرًا إلى أن المطالبة بنزع سلاح في هذا التوقيت تمثل تقاطعًا واضحًا مع الأجندة الأميركية – في والمنطقة.وقال المقداد إن "كل من ينادي بسحب سلاح المقاومة إنما ينسجم مع مشروع العدو"، وأضاف بلهجة حاسمة: "نزع السلاح؟ طويلة على رقبتن"، في إشارة إلى استحالة القبول بهذا الطرح من قبل وأنصاره.وأوضح أن القرار النهائي بشأن الموقف من الجلسة سيتبلور بين الليلة وصباح ، بعد ورود الرد المرتقب إلى وحزب الله.