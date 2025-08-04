مقدمات النشرات المسائيّة

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غادر وزير العمل محمد حيدر ظهر اليوم بيروت متوجهًا إلى العاصمة العراقية بغداد، على رأس وفد رسمي، تلبية لدعوة رسمية من نظيره العراقي وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي.الوزير حيدر، من حصة الثنائي وحركة امل، نجا من جلسة غدًا التي على جدول أعمالها بند حصرية السلاح وهو البند الرقم واحد.وزير آخر من حصة الرئيس بري، هو وزير المال ياسين جابر، نجا هو التالي، من الجلسة، وسيغيب عنها. علما أن الوزير جابر هو المفاوض مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتأمين المساعدات والقروض للبنان، ويعرف أن لا مساعدات ولا قروض ما لم تقر الحكومة بندَ حصرية السلاح بيدها.إذا, البعض في حال تهيب ولامبالاة واستخفاف، وهذا البعض يعتقد أن الإستمرار في معاكسة المشيئة الدولية سيبقي البلد بعيدًا من العقوبات والعواقب.حزب الله ، بلسان النائب علي فياض، ومن منبر الرابيه بعد لقائه الرئيس ميشال عون ، قال ما يلي: "لا يمكن الانتقال إلى البحث بأي شيء يخص السلاح، ما لم يلتزم العدو بالانسحاب وإيقاف الأعمال العدائية" وتابع :" أن البحث بجدول زمني أو القفزَ مباشرة إلى المطالبة بتسليم السلاح، قبل أن يقوم بما يجب أن يلتزم به أساسًا، يشكل نوعًا من الخلل الكبير الذي يحتاج إلى معالجةفي مطلق الأحوال، إن غدا الثلثاء لناظره قريب. قال الحزب كلمته ، فماذا سيقول مجلس الوزراء؟أجواء الجلسة أنها ستناقش النقاط التي عددها رئيس الجمهورية الرئيس جوزاف عون في كلمته خلال الإحتفال في اليرزة، والذي سمَّى فيه بالإسم سلاح حزب الله، وتعرض إثر الكلمة لحملةٍ إعلامية.يبقى السؤال الأساسي، ماذا عن البرنامج الزمني؟ وهل سيقرره مجلس الوزراء أو يحيله إلى المجلس الأعلى للدفاع؟قبل غد، اليوم الرابع من آب ، الذكرى الخامسة لتفجير المرفأ ، تحوّلت السنوات إلى عداد ، ذكرى أليمة على أهالي الضحايا ، ولكن متى الحقيقة؟في بيروت...توقف الزمن ذات آب.... وسرى الوجع الذي لا تُقفِلُ جُرحَه سنوات ولا تُخفِّف من حدّته ذاكرة. خمس سنوات مرّت على الزلزال الذي هزّ العاصمة وقلوب اللبنانيين اثر الانفجار الذي حصد أرواح الأبرياء وترك خلفه آلاف الجرحى و"تروما" لا يُشفى منها الوطن. خمس سنوات مرّت والجراح لم تلتئم عائلات مفجوعة ومدينة لم تستَعِد توازنها بالكامل.الثابت أن المطالبة بالعدالة تبقى الأساس بعيداً من مسار قضائي يسعى البعض الى تسييسه فيما أولياء الدم لا يطالبون سوى بالحقيقة بعيداً من زواريب الحسابات الأخرى. وفي هذا الإطار قال رئيس الجمهورية جوزاف عون "لقد عاهدتُ الشعب اللبناني منذ توليت مسؤولياتي الدستورية على أن تكون محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة الكبرى أولوية قصوى مؤكدا أن الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة مهما كانت المعوقاتفي الأجندة اللبنانية تتجه الأنظار الى جلسة مجلس الوزراء غداً من أجل إستكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري للحكومة في شقه المتعلق ببسط سيادة جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً وبالترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني 2024.وعشية الجلسة تتواصل المواقف والإتصالات فيما تبقى المصلحةُ الوطنية هي الاساس في كل المقاربات.هذا اليوم الحزين لبيروت لم يَسلمَ فيه الجنوب من الإعتداءات التي أسفرت عن سقوط شهيد واربعة جرحى بغارة من مسيرة استهدفت منزلا في بلدة الخيام. هذا ونجحت اسرائيل في قتل وتجويع المدنيين وفشلت في ايجاد طريقة فعالة للنفاد من الورطة التي وقعت بها في غزة هذا ما ظهر جليا في الرسالة المفتوحة التي وجهها عدد كبير من المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين السابقين إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعوته إلى الضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من أجل وضع حد للحرب في قطاع غزة.هذا التطور الهام عكسه الانقسام السياسي الحاد حول مصير الحرب اذ كشفت اذاعة الجيش الاسرائيلي ان التوتر بين رئيس الاركان ايال زامير والمستوى السياسي بلغت ذروته بفعل غياب الوضوح بشأن الاستمرار في العمليات العسكرية. ومع قرب انتهاء المهلة التي حددها الرئيس دونالد ترامب لموسكو بإنهاء الحرب على اوكرانيا يستعد الموفد الرئاسي ستيف ويتكوف الى زيارة روسيا الثلاثاء أو الاربعاء من هذا الاسبوع.شهيدٌ واربعةُ جرحى لبنانيين “أباً عن جَد” بغارةٍ صهيونيةٍ على الخيام، وزخاتٌ من الرصاصِ الكثيفِ على يارون، واكتشافُ جهازِ تجسسٍ اسرائيليٍّ في عيترون؟ فماذا تقولونَ اَيُها اللبنانيون؟ وماذا انتم فاعلون ايها المعنيون؟على عينِ الدولةِ التي تجتمعُ غداً في مجلسِ الوزراءِ تحتَ عنوانِ حصرِ السلاح، ينفلتُ العدوانُ الصهيونيُ على مساحةِ قرىً جنوبيةٍ عدةٍ وباساليبَ مختلفة، ولا يختلفُ اثنانِ انَ الموفدَ الاميركيَ توم براك وادارتَه قد نَفَضَت يدَها من ايِّ ضماناتٍ لوقفِ تلكَ الاعتداءاتِ الاسرائيليةِ اليومية، من قصفٍ او غاراتٍ او تحليقٍ للطائراتِ فوقَ عمومِ الاراضي اللبنانية.وعلى العمومِ فانَ اولويةَ السيادةِ لدى البعضِ الذي يُعمِّمُ التهويلَ والاحباطَ على اللبنانيين تكونُ بسحبِ السلاحِ لا بالبحثِ عن سبلٍ لردِّ الاعتداءاتِ والدفاعِ عن ، امّا رئيسُ الجمهوريةِ العماد جوزيف عون فكانَ واضحاً بترتيبِ الاولوياتِ التي عرَضَها من خطابِ القسمِ الى عيدِ الجيشِ وما بينَهما، من الانسحابِ الاسرائيليِّ ووقفِ الاعتداءاتِ وتحريرِ الاسرى ثُمَّ البحثِ باستراتيجيةِ الامنِ الوطني لحصرِ السلاحِ بيدِ الدولة، فهل على اساسِ هذه الاولوياتِ سيكونُ نقاشُ مجلسِ الوزراءِ غدا؟ ام على اساسِ الردِّ الاميركيِّ الذي رفضَ الملاحظاتِ اللبنانيةَ على ورقتِه قالباً الاولوياتِ وفارضاً صدارةَ حصرِ السلاحِ قبلَ ايِّ خطوةٍ اسرائيلية دون ضمانات؟فكيفَ سيخَطُو اهلُ الحكمةِ في هذه الساعاتِ الدقيقةِ والصعبةِ من عمرِ الوطن لاستنقاذِ البلادِ من الطَّوقِ الاميركيِّ الاسرائيليِّ القائمِ بينَ خِياريِّ الاستسلامِ او الفوضى؟، على املِ ان يُقدِّمَ الجميعُ الاستقرارَ والسيادةَ الوطنيينِ على ما عداهُما.وبثنائيةِ العدالةِ وعدمِ التسييسِ حملَ اهالي شهداءِ المرفأِ وجعَهم وقضيةَ ابنائِهم لاحياءِ الذكرى الخامسةِ لانفجارِ مرفأِ بيروتَ في الرابعِ من آب، وسؤالُهم ماذا يمنعُ قاضي التحقيقِ طارق البيطار من اصدارِ قرارِه الظنيِّ ولْيَتَّهِمْ من يَشاء؟ عسى اَن يَخطُوَ الملفُ خطوةً نحوَ العدالةِ، اللهمَّ الا اذا كانَ البعضُ يَخشى اَنْ يَفلِتَ من يدِه حبلُ الابتزازِ السياسيِّ بالقضية..وفوقَ كلِّ المآسي والقضايا تبقَى مشاهدُ الجوعِ والقتلِ في غزةَ المحاصرة، حتى ضَجّت شعوبُ العالمِ من جريمةِ العصرِ هذه، الا اِخوةُ غزةَ من العربِ الاقربينَ والابعدين..وعن غزة ومآسيها ولبنان وتحدياته يتحدث الامين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم عصر الغد تكريما لشهيد فلسطين الكبير اللواء محمد سعيد ايزدي – الحاج رمضان.