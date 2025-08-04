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لبنان

طائرات الإستطلاع لا تفارق سماء الجنوب

Lebanon 24
04-08-2025 | 17:32
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لا تفارق طائرات الاستطلاع سماء الجنوب (جنوب الليطاني وشماله)، ليلاً نهراً في هذه المرحلة، لاعتبارات تتعلق بمنع حزب الله من التقاط أنفاسه، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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