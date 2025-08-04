27
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
16
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
توقّع
Lebanon 24
04-08-2025
|
17:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
توقّع مصدر قضائي صدور القرار الظني قبل بدء السنة القضائية الجديدة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ليبيا توقع اتفاقاً مرتقباً مع "إكسون موبيل" لاستكشاف الغاز البحري
Lebanon 24
ليبيا توقع اتفاقاً مرتقباً مع "إكسون موبيل" لاستكشاف الغاز البحري
05/08/2025 02:21:09
05/08/2025 02:21:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الجامعة الإسلامية في لبنان توقع اتفاقية تعاون مع "Biotech Pharm"
Lebanon 24
الجامعة الإسلامية في لبنان توقع اتفاقية تعاون مع "Biotech Pharm"
05/08/2025 02:21:09
05/08/2025 02:21:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الروائية ليلى يونان توقع كتابها "امرأة من رماد" في مغدوشة
Lebanon 24
الروائية ليلى يونان توقع كتابها "امرأة من رماد" في مغدوشة
05/08/2025 02:21:09
05/08/2025 02:21:09
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا توقع اتفاقا مع شركة "سوكار" الأذربيجانية لتوريد الغاز الطبيعي
Lebanon 24
سوريا توقع اتفاقا مع شركة "سوكار" الأذربيجانية لتوريد الغاز الطبيعي
05/08/2025 02:21:09
05/08/2025 02:21:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
إتّصالات لم تتوقّف
Lebanon 24
إتّصالات لم تتوقّف
19:00 | 2025-08-04
04/08/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرات الإستطلاع لا تفارق سماء الجنوب
Lebanon 24
طائرات الإستطلاع لا تفارق سماء الجنوب
17:32 | 2025-08-04
04/08/2025 05:32:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
16:58 | 2025-08-04
04/08/2025 04:58:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. "خلايا نائمة في لبنان"!
Lebanon 24
بالفيديو.. "خلايا نائمة في لبنان"!
16:58 | 2025-08-04
04/08/2025 04:58:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تشهد الضاحية الآن؟ شاهدوا آخر الفيديوهات
Lebanon 24
ماذا تشهد الضاحية الآن؟ شاهدوا آخر الفيديوهات
16:48 | 2025-08-04
04/08/2025 04:48:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مقتل فنانة شهيرة في هجوم مسلح على منزلها بدمشق.. التفاصيل مروعة (صور)
Lebanon 24
مقتل فنانة شهيرة في هجوم مسلح على منزلها بدمشق.. التفاصيل مروعة (صور)
23:24 | 2025-08-03
03/08/2025 11:24:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد وإشكال.. شخص يُشهر سلاحاً بوجه وليام نون بمحيط المرفأ
Lebanon 24
تهديد وإشكال.. شخص يُشهر سلاحاً بوجه وليام نون بمحيط المرفأ
12:55 | 2025-08-04
04/08/2025 12:55:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... هذا ما حدث بين مُخابرات الجيش و"أبو دعاس" على الأوتوستراد
Lebanon 24
بالفيديو... هذا ما حدث بين مُخابرات الجيش و"أبو دعاس" على الأوتوستراد
07:15 | 2025-08-04
04/08/2025 07:15:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تشهد الضاحية الآن؟ شاهدوا آخر الفيديوهات
Lebanon 24
ماذا تشهد الضاحية الآن؟ شاهدوا آخر الفيديوهات
16:48 | 2025-08-04
04/08/2025 04:48:49
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من "حزب الله" قبل جلسة الغد.. شاهدوه!
Lebanon 24
فيديو من "حزب الله" قبل جلسة الغد.. شاهدوه!
11:51 | 2025-08-04
04/08/2025 11:51:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
19:00 | 2025-08-04
إتّصالات لم تتوقّف
17:32 | 2025-08-04
طائرات الإستطلاع لا تفارق سماء الجنوب
16:58 | 2025-08-04
مقدمات النشرات المسائيّة
16:58 | 2025-08-04
بالفيديو.. "خلايا نائمة في لبنان"!
16:48 | 2025-08-04
ماذا تشهد الضاحية الآن؟ شاهدوا آخر الفيديوهات
16:25 | 2025-08-04
نائب "الحزب" يصعّد قبل جلسة الغد: "طويلة على رقبتن"
فيديو
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
13:49 | 2025-08-02
05/08/2025 02:21:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
02:30 | 2025-08-02
05/08/2025 02:21:09
Lebanon 24
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
02:31 | 2025-07-30
05/08/2025 02:21:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24