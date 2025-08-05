زيارات لا علاقة لها بالجلسة

Advertisement

تؤكد مصادر سياسية أن الزيارات التي يقوم بها " " إلى عدد من حلفائه هي وفق مواعيد مقررة مسبقاً، وتندرج ضمن خطة أوسع يسعى من خلالها "الحزب" إلى استعادة عافيته السياسية تدريجياً.وتشير المصادر "إلى أن هذه الجولة لا تقتصر على الحلفاء الحاليين، بل تشمل أيضاً شخصيات وقوى كان "الحزب" على تباين معها في ملفات أساسية خلال السنوات الماضية".ووفق المطلعين، فان الهدف هو إعادة فتح قنوات التواصل وترميم العلاقات السياسية، بما يمنح "الحزب" هامشاً أوسع للحركة في المرحلة المقبلة، خصوصاً مع اشتداد التحديات الداخلية وتزايد الضغوط الإقليمية والدولية.