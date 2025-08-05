Advertisement

لبنان

مسيّرة ألقت قنبلة قرب حفارة في حي الكساير في ميس الجبل

Lebanon 24
05-08-2025 | 01:49
A-
A+
Doc-P-1400753-638899807477854012.jpg
Doc-P-1400753-638899807477854012.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن محلقة تابعة للعدو الاسرائيلي ألقت منذ قليل قنبلة صوتية في اجواء حي الكساير شرق مدينة ميس الجبل بالقرب من احدى الحفارات التي كانت تعمل على ازالة الردم.
Advertisement

 ثم قامت المحلقة المعادية بإلقاء قنبلة صوتية ثانية في أجواء حي كروم الشراقي شرق المدينة، من دون وقوع اصابات.
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": محلقة اسرائيلية القت قنبلة صوتية بالقرب من حفارة في "حي الكساير" كانت ترفع الردميات في بلدة ميس الجبل
lebanon 24
05/08/2025 11:37:54 Lebanon 24 Lebanon 24
خلال تقبل العزاء... "درون" إسرائيليّة ألقت قنبلة في ميس الجبل
lebanon 24
05/08/2025 11:37:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش يستعيد الجرافة المسروقة في حي كركزان في ميس الجبل
lebanon 24
05/08/2025 11:37:54 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية شقرا تنفي رمي أوراق تحويلات مالية بمسيّرة على ميس الجبل
lebanon 24
05/08/2025 11:37:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-08-05
04:27 | 2025-08-05
04:21 | 2025-08-05
04:15 | 2025-08-05
04:13 | 2025-08-05
04:09 | 2025-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24