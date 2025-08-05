مسيّرة ألقت قنبلة قرب حفارة في حي الكساير في ميس الجبل

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أفادت مندوبة " " بأن محلقة تابعة للعدو الاسرائيلي ألقت منذ قليل قنبلة صوتية في اجواء حي الكساير شرق مدينة بالقرب من احدى الحفارات التي كانت تعمل على ازالة الردم.ثم قامت المحلقة المعادية بإلقاء قنبلة صوتية ثانية في أجواء حي كروم الشراقي شرق المدينة، من دون وقوع اصابات.