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لبنان

تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن الغاز؟

Lebanon 24
05-08-2025 | 02:06
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تراجع اليوم، سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان الفي ليرة، والمازوت 13 ألف ليرة فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 19 ألف ليرة، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:
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البنزين 95 أوكتان: 1.449.000 ألف ليرة
البنزين 98 أوكتان: 1.489.000 ألف ليرة
المازوت: 1.397.000 ألف ليرة
الغاز: 1.092.000 ألف ليرة
 
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