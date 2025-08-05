تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن الغاز؟

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تراجع اليوم، سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان الفي ليرة، والمازوت 13 ألف ليرة فيما ارتفع سعر قارورة 19 ألف ليرة، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.449.000 ألف ليرةالبنزين 98 أوكتان: 1.489.000 ألف ليرةالمازوت: 1.397.000 ألف ليرةالغاز: 1.092.000 ألف ليرة