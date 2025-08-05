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لبنان

ضو: آن أوان عودة الجميع إلى سلطة الشرعية

Lebanon 24
05-08-2025 | 02:30
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كتب النائب مارك ضو على منصة "إكس": "صار حزب الله خائفًا من جلسة حكومية تنهي خروجه عن الشرعية. آن أوان عودة الجميع إلى سلطة الشرعية".
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