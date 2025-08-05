عبدالله: على الحكومة تجنّب الخيارات المكلفة للبنان

شدّد النائب بلال عبدالله، على أن السلاح في فقد وظيفته السياسية، في ظلّ التحوّلات الإقليمية والدولية وموازين القوى المستجدة، معتبرًا أن الأولوية اليوم تكمن في تثبيت موقع الدولة القوي على طاولة التفاوض.

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وي حديث إلى إذاعة "صوت كل لبنان"، دعا عبدالله الحكومة والقوى السياسية إلى الإدراك العميق لمصلحة لبنان، والتنبه إلى خطورة الانزلاق نحو خيارات مكلفة للبلد وللشعب اللبناني، في إشارة إلى أهمية اعتماد منطق الدولة والمؤسسات.



وفي سياق جلسة المرتقبة، شدّد وجوب أن تكون الجلسة "وطنية اللون"، داعيًا إلى تغليب المصلحة الوطنية من خلال العمل على بسط سلطة كامل الأراضي ، ليس فقط التزامًا بالمطالب الدولية، بل تطبيقًا للدستور واتفاق ، واستعادة هيبة الدولة، مؤكدًا وجود حرص جامع على .



كما أشار إلى أن هناك خطاب قسم وبيانًا وزاريًا وقرارًا رسميًا بالالتزام بالقرار الدولي 1701، لكنه نبّه إلى أن لم تلتزم ولن تلتزم بهذا القرار، وهو ما يستوجب موقفًا وطنيًا موحدًا في مواجهة الانتهاكات.