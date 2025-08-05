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لبنان

تفجير ذخائر في الطيري.. هذا ما أعلنته البلدية

Lebanon 24
05-08-2025 | 03:23
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أعلنت بلدية الطيري أنه سيتم اليوم تنفيذ عملية تفجير ذخائر من مخلفات العدو الإسرائيلي.
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وسيتم ذلك من قبل فريق نزع الألغام في الجيش بالتعاون مع فريق DCA.
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