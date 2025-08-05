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لبنان

زيارة رسمية إلى العراق تبعد وزير العمل عن جلسة اليوم

Lebanon 24
05-08-2025 | 03:25
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أعلن مكتب وزير العمل الدكتور محمد حيدر، أنّه سيزور رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني ظهر اليوم في بغداد، ما يؤكد تغيّبه عن جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم بسبب السفر.
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