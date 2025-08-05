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لبنان

انطلاق مهرجان عيد التجلي الإلهي في كنيسة مار ميخائيل بالشويفات

Lebanon 24
05-08-2025 | 03:50
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تحت رعاية المطران سلوان موسى، راعي أبرشية جبل لبنان للروم الأرثوذكس، انطلقت فعاليات مهرجان عيد التجلي الإلهي في كنيسة مار ميخائيل المدبّر في الشويفات، بأمسية روحية مميزة تخللتها ترتيلات قدمها أعضاء جوقة الأبرشية (SEM) بقيادة الأستاذ جوزيف يزبك.
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بعد الأمسية، انتقل الحضور إلى باحة الكنيسة حيث تم تكريم الطلاب الناجحين في الشهادتين المتوسطة والثانوية، بالإضافة إلى طلبة الجامعات، ضمن رعيتي الشويفات وبسابا. وقد افتتح اللقاء بكلمة ترحيبية ألقاها كاهن الرعية الأب الياس كرم، نيابةً عن نفسه وعن مجلس رعية الشويفات وأعضاء حركة الشبيبة الأرثوذكسية في الرعيتيْن. كما تم الوقوف احتراماً للنشيد الوطني اللبناني تكريماً لضحايا 4 آب، وتضمن التكريم تحية خاصة للراحل زياد الرحباني عبر تقديم مقطوعات موسيقية من تأليفه.

ويشمل برنامج المهرجان صلوات وأنشطة فنية وطنية، إلى جانب فقرات مخصصة للأطفال والمواهب، مستمراً حتى مساء يوم الخميس.

يُذكر أن عيد التجلي في الشويفات، المعروف شعبياً بعيد الرب، يعد تقليداً متوارثاً منذ عقود، وهو حدث سنوي يجتمع فيه أهل الشويفات ووفود من الرعايا المجاورة للاحتفال بروح المحبة والتشارك.
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