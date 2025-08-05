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لبنان

موقف واضح في مجلس الوزراء اليوم

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-08-2025 | 04:45
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أكدت مصادر سياسية متابعة ان وزراء القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية ستكون لهم مواقف واضح اليوم في جلسة مجلس الوزراء لناحية ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية والاسراع في تطبيق هذا الموضوع سواء في ما يتعلق بسلاح حزب الله او الفصائل الفلسطينية او اي تنظيم سياسي آخر، على ان يبقى الخطاب مضبوطاً بايقاع عدم التصعيد داخل الجلسة لعدم اعطاء اي ذريعة لوزراء الحزب لمغادرة الجلسة اذا ما حضروها.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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