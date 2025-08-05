موقف واضح في مجلس الوزراء اليوم

أكدت مصادر سياسية متابعة ان وزراء والكتائب ستكون لهم مواقف واضح اليوم في جلسة لناحية ضرورة حصر السلاح بيد والاسراع في تطبيق هذا الموضوع سواء في ما يتعلق بسلاح او الفصائل او اي تنظيم سياسي آخر، على ان يبقى الخطاب مضبوطاً بايقاع عدم التصعيد داخل الجلسة لعدم اعطاء اي ذريعة لوزراء الحزب لمغادرة الجلسة اذا ما حضروها.

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