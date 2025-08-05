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لبنان

يعقوبيان: لا شرعيّة تعلو على شرعيّة الدولة

Lebanon 24
05-08-2025 | 04:13
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كتبت النائبة بولا يعقوبيان على منصة "إكس": "العودة إلى كنف المؤسسات لم تَعُد ترفاً سياسيّاً، بل شرطاً لنجاة الوطن. لا شرعيّة تعلو على شرعيّة الدولة، ولا سلاح يعلو على سلاحها! فإمّا دولة واحدة بقرارٍ واحد وسلاحٍ واحد، أو لا دولة تُرتجى على الإطلاق. بانتظار جلسة مجلس الوزراء اليوم".
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