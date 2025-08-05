بعد ملاحقة أمنية... إلقاء القبض على شخصين في برسا

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ألقت شرطة بلدية بعد منتصف ليل أمس القبض على شخصين كانا يستقلان دراجة نارية، وذلك بعد ملاحقة أمنية داخل أحد أحياء البلدة.ووفق المعلومات المتوفرة، فقد اشتبه عناصر الشرطة بالثنائي خلال تجوّلهما بطريقة مريبة فتمت مطاردتهما، حيث جرى توقيفهما بعد محاولة فرار قصيرة وبتفتيشهما عُثر بحوزتهما على سلاح أبيض بالإضافة إلى كمية من المواد الممنوعة.وقد تم تسليمهما مع المضبوطات إلى الجهات المختصة وذلك بالتنسيق مع في المنطقة والأجهزة الأمنية لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقّهما.