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لبنان

باسيل التقى السفير المصري

Lebanon 24
05-08-2025 | 04:37
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إستقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل السفير المصري في لبنان علاء موسى يرافقه المستشار السياسي مصطفى المحروس بحضور د. طارق صادق.
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