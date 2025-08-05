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لبنان

المطران تابت يكرّم السفير زيادة

Lebanon 24
05-08-2025 | 04:45
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كرّم راعي ابرشية مار مارون في كندا المطران بول - مروان تابت السفير فادي زيادة، خلال حفل افتتاح دورة   الغولف السنوية في الابرشية، حيث يلتقي اقطاب الجالية اللبنانية في يوم مميز، وهي مناسبة تشكّل ظاهرة لافتة لما ترمز اليه من روح تضامنية وتشاركية من أجل دعم مشاريع الابرشية الخيرية.
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وقدم المطران تابت للسفير زيادة وسام الشرف المذهب تقديرا للخدمات التي قدمها لأبناء الجالية اللبنانية خلال خدمته القنصلية في مونتريال بصفته قنصل لبنان العام، وكذلك طوال فترة توليه مهام السفارة اللبنانية في اوتاوا.

والقى المطران تابت كلمة في المناسبة عدّد فيها مزايا السفير زياده، مقدرا له تعاونه المثمر طيلة فترة توليه المسؤولية القنصلية في مونتريال وخلال الفترة التي تولى فيها مهام السفارة في اوتاوا. وتمنى له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.

بدوره شكر السفير زيادة للمطران تابت هذه اللفتة الكريمة، مثمنا  الجهود التي يبذلها في سبيل ابناء الجالية اللبنانية من خلال رعايته الابوية لأبرشية مار مارون، متمنيا له التوفيق في كل الخطوات، التي يقوم بها في سبيل تعزيز الوجود الاغترابي في كندا. 

وكان الدكتور جوزف هيكل افتتح دورة الغولف السنوية بكلمة شدد فيها على ما ترمز اليه هذه الخطوة لجهة تدعيم العلاقات التعاضدية بين ابناء الجالية وابرشيتهم.
 
 
 
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