المطران تابت يكرّم السفير زيادة

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كرّم راعي ابرشية في المطران بول - مروان السفير فادي زيادة، خلال حفل افتتاح دورة السنوية في الابرشية، حيث يلتقي اقطاب في يوم مميز، وهي مناسبة تشكّل ظاهرة لافتة لما ترمز اليه من روح تضامنية وتشاركية من أجل دعم مشاريع الابرشية الخيرية.وقدم المطران تابت للسفير زيادة وسام الشرف المذهب تقديرا للخدمات التي قدمها لأبناء الجالية خلال خدمته القنصلية في مونتريال بصفته قنصل العام، وكذلك طوال فترة توليه مهام في اوتاوا.والقى المطران تابت كلمة في المناسبة عدّد فيها مزايا السفير ، مقدرا له تعاونه المثمر طيلة فترة توليه المسؤولية القنصلية في مونتريال وخلال الفترة التي تولى فيها مهام السفارة في اوتاوا. وتمنى له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.بدوره شكر السفير زيادة للمطران تابت هذه اللفتة الكريمة، مثمنا الجهود التي يبذلها في سبيل ابناء الجالية اللبنانية من خلال رعايته الابوية لأبرشية مار مارون، متمنيا له التوفيق في كل الخطوات، التي يقوم بها في سبيل تعزيز الوجود الاغترابي في كندا.وكان الدكتور هيكل افتتح دورة الغولف السنوية بكلمة شدد فيها على ما ترمز اليه هذه الخطوة لجهة تدعيم العلاقات التعاضدية بين ابناء الجالية وابرشيتهم.