مواسمنا في الورهانية: أربع أولويات للزراعة الجبلية

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أقيمت في بلدة الورهانية – فعالية "مواسمنا" برعاية ، بتنظيم البلدية والتعاونية الزراعية وبالتعاون مع . وتحوّل اليوم، الذي احتضنته منطقة البصيل المعروفة بثمارها الصيفية، إلى سوق زراعي ومعرض منتجات محلية مع فقرات توعوية وعروض فنية.أكد هاني أنّ المنطقة جزء من المحيط الحيوي للمحمية، ما يمنح إنتاجها قيمة مضافة ويفتح فرصاً للتصدير. وطرح أربع أولويات لدعم الزراعة الجبلية:تثبيت هوية البصيل الزراعية وتسويقها كمنشأ ذي جودة.ترشيد استخدام المياه والانتقال إلى ممارسات زراعية ذكية ومستدامة.تشجيع الزراعة التعاقدية وربط الإنتاج بالأسواق، استناداً إلى تجارب ناجحة سابقة.توفير إرشاد وتدريب من الوزارة لتحسين النوعية وتطوير سلاسل التسويق محلياً وخارجياً.وشددت كلمات لرئيس البلدية رضا غانم ورئيس التعاونية على بدعم الزراعة وتعزيز ارتباط الناس بأرضهم.