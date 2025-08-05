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لبنان
مواسمنا في الورهانية: أربع أولويات للزراعة الجبلية
Lebanon 24
05-08-2025
|
04:57
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أقيمت في بلدة الورهانية –
الشوف
فعالية "مواسمنا" برعاية
وزير الزراعة
نزار هاني
، بتنظيم البلدية والتعاونية الزراعية وبالتعاون مع
محمية أرز الشوف
. وتحوّل اليوم، الذي احتضنته منطقة البصيل المعروفة بثمارها الصيفية، إلى سوق زراعي ومعرض منتجات محلية مع فقرات توعوية وعروض فنية.
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أكد هاني أنّ المنطقة جزء من المحيط الحيوي للمحمية، ما يمنح إنتاجها قيمة مضافة ويفتح فرصاً للتصدير. وطرح أربع أولويات لدعم الزراعة الجبلية:
تثبيت هوية البصيل الزراعية وتسويقها كمنشأ ذي جودة.
ترشيد استخدام المياه والانتقال إلى ممارسات زراعية ذكية ومستدامة.
تشجيع الزراعة التعاقدية وربط الإنتاج بالأسواق، استناداً إلى تجارب ناجحة سابقة.
توفير إرشاد وتدريب من الوزارة لتحسين النوعية وتطوير سلاسل التسويق محلياً وخارجياً.
وشددت كلمات لرئيس البلدية رضا غانم ورئيس التعاونية
أنور غانم
على
التزام
المجتمع المحلي
بدعم الزراعة وتعزيز ارتباط الناس بأرضهم.
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