المقداد: الجلسة ليست مفصلية

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وعن إمكان طرح التصويت على نزع سلاح " " قال: "لن نوقّع على قرار بإعدام السيادة أو محو قسم كبير من اللبنانيين عن الوجود". قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إن "التهويل الإعلامي والسياسي صوّر الجلسة على أنها مفصلية أو تاريخية"، مؤكداً عبر إذاعة " " أن الأولوية هي "جلسات تبحث قضايا مصيرية كالأراضي المحتلة والأسرى وإعادة الإعمار"، وسائلاً: "هل هذه الجلسة ضرورة للبنان، أم للعدو والأميركي؟"، منتقداً "التماهي مع الخطاب الإسرائيلي والأميركي".وعن إمكان طرح التصويت على نزع سلاح " " قال: "لن نوقّع على قرار بإعدام السيادة أو محو قسم كبير من اللبنانيين عن الوجود".

وشدد على أن "حلّ الأزمات الداخلية يجب أن يكون لبنانياً بعيداً من الضغوط الخارجية"، معتبراً أن "الأولوية اليوم هي حماية البلد أمام التهديد الوجودي".