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لبنان

المقداد: الجلسة ليست مفصلية

Lebanon 24
05-08-2025 | 05:06
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قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي المقداد إن "التهويل الإعلامي والسياسي صوّر الجلسة على أنها مفصلية أو تاريخية"، مؤكداً عبر إذاعة "سبوتنيك" أن الأولوية هي "جلسات تبحث قضايا مصيرية كالأراضي المحتلة والأسرى وإعادة الإعمار"، وسائلاً: "هل هذه الجلسة ضرورة للبنان، أم للعدو الإسرائيلي والأميركي؟"، منتقداً "التماهي مع الخطاب الإسرائيلي والأميركي".
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وعن إمكان طرح التصويت على نزع سلاح "حزب الله" قال: "لن نوقّع على قرار بإعدام السيادة أو محو قسم كبير من اللبنانيين عن الوجود".
 
وشدد على أن "حلّ الأزمات الداخلية يجب أن يكون لبنانياً بعيداً من الضغوط الخارجية"، معتبراً أن "الأولوية اليوم هي حماية البلد أمام التهديد الوجودي".
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