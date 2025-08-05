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لبنان

اللواء شقير استقبل رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر

Lebanon 24
05-08-2025 | 05:34
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استقبل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير في مكتبه رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان اغنيس دهور في زيارة تعارف وبحثا في ملفات ذات إهتمام مشترك.
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