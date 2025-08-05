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لبنان
الراعي أثنى على عمل أمن الدولة
Lebanon 24
05-08-2025
|
05:40
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استقبل البطريرك
الماروني
الكاردينال
مار بشارة بطرس الراعي
في الديمان العميد مرشد سليمان، نائب
المدير العام
لأمن الدولة، يرافقه المقدم صلاح الحاج. ونقل سليمان تحيات المدير العام اللواء إدغار لاوندوس، عارضاً الأوضاع الأمنية وعمل الجهاز. وأثنى
الراعي
على جهودهم، متمنياً لهم "التوفيق دائماً في مهامهم وسعيهم الدائم مع كافة القوى الأمنية والعسكرية لحفظ الأمن والاستقرار".
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كما استقبل الراعي الأب العام السابق لجمعية الآباء المرسلين اللبنانيين مالك بو طانوس والأب نديم الحلو، اللذين وجها إليه دعوة للمشاركة في عشاء تكريمي يقام في بيت عنيا على شرف الأب العام الجديد للجمعية إلياس سليمان. ومن زوار الديمان أيضاً المونسنيور عصام أبي خليل.
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