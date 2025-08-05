المطران تابت كرّم السفير زيادة في كندا

Advertisement

كرّم راعي أبرشية في المطران بول - مروان السفير فادي زيادة، خلال حفل افتتاح دورة السنوية في الابرشية، حيث يلتقي ابناء في هذا "اليوم الذي يشكل ظاهرة لافتة لما ترمز اليه من روح تضامنية وتشاركية من أجل دعم مشاريع الابرشية الخيرية".وقدم تابت للسفير زيادة وسام الشرف المذهب تقديرا للخدمات التي قدمها لأبناء الجالية خلال خدمته القنصلية في مونتريال بصفته قنصل العام، وكذلك طوال فترة توليه مهام في اوتاوا، وعدّد مزاياه، مقدرا له "تعاونه المثمر طوال فترة توليه المسؤولية القنصلية في مونتريال، وخلال الفترة التي تولى فيها مهام السفارة في اوتاوا"، متمنيا له "التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة".، شكر زيادة للمطران تابت "هذه اللفتة الكريمة"، وثمن "الجهود التي يبذلها في سبيل ابناء الجالية اللبنانية من خلال رعايته الابوية لأبرشية مار مارون"، متمنيا له "التوفيق في كل الخطوات، التي يقوم بها في سبيل تعزيز الوجود الاغترابي في كندا".وكان الدكتور هيكل قد افتتح دورة الغولف السنوية بكلمة شدد فيها على "ما ترمز اليه هذه الخطوة لجهة تدعيم العلاقات التعاضدية بين ابناء الجالية وابرشيتهم".