لانطلاق الاقتصاد.. شروط يتكلم عنها البساط

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كتب والتجارة عبر منصة "اكس":" انطلاق الاقتصاد يحتاج الى وضوح سياسي وامني: ‏وقف الأعمال العدائية ،ضبط الحدود، حصر الاقتصاد الموازي، وحصر السلاح والأمن بيد المؤسسات الرسمية شروط مسبقة من دونها يصعب الخروج من أزمتنا الاقتصادية.واكد " ‏كل ذلك ضروري لاستعادة الثقة، لعودة إلى التفاعل الاقتصادي العربي، لتدفق رؤوس الأموال، لعودة الأدمغة، ولتمويل ".