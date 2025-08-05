Advertisement

لبنان

لانطلاق الاقتصاد.. شروط يتكلم عنها البساط

Lebanon 24
05-08-2025 | 06:20
A-
A+
Doc-P-1400866-638899969835797909.png
Doc-P-1400866-638899969835797909.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط عبر  منصة "اكس":" انطلاق الاقتصاد يحتاج الى وضوح سياسي وامني: ‏وقف الأعمال العدائية ،ضبط الحدود، حصر الاقتصاد الموازي، وحصر السلاح والأمن بيد المؤسسات الرسمية شروط مسبقة من دونها يصعب الخروج من أزمتنا الاقتصادية. 
Advertisement

واكد " ‏كل ذلك ضروري لاستعادة الثقة، لعودة لبنان إلى التفاعل الاقتصادي العربي، لتدفق رؤوس الأموال، لعودة الأدمغة، ولتمويل إعادة الإعمار". 
مواضيع ذات صلة
وزير الاقتصاد عامر البساط: تصوري أن صندوق النقد الدولي سيعود في تموز المقبل وفي شهر تشرين الأول سنصل إلى اتفاق بعد بلورة البرنامج (الجديد)
lebanon 24
05/08/2025 17:58:49 Lebanon 24 Lebanon 24
برّاك عندما لا يتكلّم: التقاعس سيقود إلى "أيلول لبناني ساخن"
lebanon 24
05/08/2025 17:58:49 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو عبيدة يتكلم عن عملية كبيرة واستثنائية ضدّ الجيش الإسرائيلي
lebanon 24
05/08/2025 17:58:49 Lebanon 24 Lebanon 24
فنان لبناني يتكلم عن ابنته: صارت رفيقتي (فيديو)
lebanon 24
05/08/2025 17:58:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:24 | 2025-08-05
10:49 | 2025-08-05
10:34 | 2025-08-05
10:30 | 2025-08-05
10:21 | 2025-08-05
10:10 | 2025-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24