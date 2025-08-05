التهريب طال "زيت الزيتون".. ونداء عاجل إلى قائد الجيش

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وجّهت "لجنة في اللقاء الوطني للهيئات الزراعية" نداءً عاجلاً إلى العماد ، لافتة إلى بقاء كميات كبيرة من زيت الموسم الفائت مخزنة لدى المزارعين في وزغرتا والضنية وحاصبيا وغيرها، بسبب تهريب الزيت السوري و"مؤامرات " استيراده وتزويره.وحذّرت من محاولة استيراد زيت إسباني للجيش فيما "ينام" الزيت المحلي في الخوابي، معتبرة أن الواجب يفرض الشراء من المزارعين اللبنانيين.كما دعت إلى دعم المزارعين وعدم منح أي إجازات استيراد التزاماً بقرار المنع، ولا سيما أن معظم إنتاج الموسم السابق لا يزال مخزناً والموسم المقبل على الأبواب.