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لبنان

التهريب طال "زيت الزيتون".. ونداء عاجل إلى قائد الجيش

Lebanon 24
05-08-2025 | 06:28
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وجّهت "لجنة الزيتون في اللقاء الوطني للهيئات الزراعية" نداءً عاجلاً إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل، لافتة إلى بقاء كميات كبيرة من زيت الموسم الفائت مخزنة لدى المزارعين في الكورة وزغرتا والضنية وحاصبيا وغيرها، بسبب تهريب الزيت السوري و"مؤامرات مافيا" استيراده وتزويره.
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 وحذّرت من محاولة استيراد زيت إسباني للجيش فيما "ينام" الزيت المحلي في الخوابي، معتبرة أن الواجب يفرض الشراء من المزارعين اللبنانيين. 

كما دعت وزير الزراعة نزار هاني إلى دعم المزارعين وعدم منح أي إجازات استيراد التزاماً بقرار المنع، ولا سيما أن معظم إنتاج الموسم السابق لا يزال مخزناً والموسم المقبل على الأبواب.
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