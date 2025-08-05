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لبنان

سلامة استقبل السفير الصيني: مشاريع مشتركة في حوار الحضارات

Lebanon 24
05-08-2025 | 06:35
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 استقبل وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية- الصنائع، السفير الصيني الجديد في لبنان تشن تشواندونغ في زيارة بروتوكولية لم تخل من البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما الثقافية منها وفق ما اوضح السفير اثر اللقاء.
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أضاف :"تناولنا سبل التعاون بين الصين ولبنان فيما يتعلق بالشأن الثقافي وحوار الحضارات خاصة ان كلا البلدين يتميزان بحضارة  قديمة ومما يسهل في تنفيذ مشاريع مشتركة . كما اطلعت الوزير على الاعمال الجارية في ضبية حيث يشيد البناء الجديد للكونسرفتوار" .
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