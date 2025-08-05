سلامة استقبل السفير الصيني: مشاريع مشتركة في حوار الحضارات

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استقبل الدكتور في مكتبه في المكتبة الوطنية- ، السفير الصيني الجديد في تشن تشواندونغ في زيارة بروتوكولية لم تخل من البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما الثقافية منها وفق ما اوضح السفير اثر اللقاء.أضاف :"تناولنا سبل التعاون بين ولبنان فيما يتعلق بالشأن الثقافي وحوار الحضارات خاصة ان كلا البلدين يتميزان بحضارة قديمة ومما يسهل في تنفيذ مشاريع مشتركة . كما اطلعت الوزير على الاعمال الجارية في ضبية حيث يشيد البناء الجديد للكونسرفتوار" .