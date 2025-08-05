صليبا: لقرار وزاري فوري يُلزم" حزب الله" تسليم سلاحه للدولة

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قالت النائبة في تصريح: "اليوم، تجتمع الحكومة لتقرّر: هل يختار طريق الحرب أم طريق الدولة؟، لطالما استغلّت سلطة السلاح والفساد عامل الوقت لتمييع أي محاولة إصلاح. في لبنان، سلاحاً بحد ذاته، تُفرَّغ من خلاله الاتفاقات من معناها، وتُؤجَّل الإصلاحات إلى أجل غير مسمّى".اضافت: "هذا النمط بلغ ذروته اليوم مع التحدي الأخطر: وضع كل السلاح تحت والجيش اللبناني، من دون جدول زمني واضح، تبقى الوعود حبراً على ورق، ويزداد تقويض السيادة وتآكل الثقة الشعبية والدولية".ودعت" الحكومة إلى إصدار قرار وزاري فوري يضع جدولًا زمنيًا ملزمًا لتسليم كل أسلحته إلى الدولة. فقط بخطوات عملية ومحددة يمكن استعادة السيادة وبناء الثقة مجدداً".