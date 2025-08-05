إخبار ضدّ ويليام نون

أفادت "الجديد" أنّ المحامي تقدّم بإخبار ضدّ ، بسبب "إثارة النعرات الطائفيّة وخرق "، بعد كلمته التي ألقاها يوم أمس، في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ .

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وأشارت إلى أنّه تمّ إطلاق سراح ، وتقرّر تركه رهن التحقيق، بينما تمّ استدعاء والدته وشقيقته إلى التحقيق.