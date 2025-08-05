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لبنان

إخبار ضدّ ويليام نون

Lebanon 24
05-08-2025 | 06:54
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أفادت "الجديد" أنّ المحامي حسن ابراهيم تقدّم بإخبار ضدّ ويليام نون، بسبب "إثارة النعرات الطائفيّة وخرق قانون مقاطعة إسرائيل"، بعد كلمته التي ألقاها يوم أمس، في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت.
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وأشارت إلى أنّه تمّ إطلاق سراح بيتر بو صعب، وتقرّر تركه رهن التحقيق، بينما تمّ استدعاء والدته وشقيقته إلى التحقيق.
 
 
 
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