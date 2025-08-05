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لبنان

رابطة الروم الكاثوليك هنأت الجيش في عيده

Lebanon 24
05-08-2025 | 07:30
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وجهت رابطة الروم الكاثوليك في بيان برئاسة البروفسور ميشال فريد الخوري لمناسبة عيد الجيش، "بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جميع رجال ونساء القوات المسلحة الأبطال". 
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وقالت:"أنتم رمز للشجاعة والإخلاص، ودرع الوطن في وجه التحديات. نسأل الله أن يحفظكم ويمنحكم القوة والصحة لمواصلة مسيرتكم البطولية. نعتز ببطولاتكم ونفتخر بجهودكم المستمرة في سبيل أمن وسلامة شعبنا. عيدكم مبارك، ودام وطننا آمناً مستقراً بفضل تضحياتكم. نؤمن أن وحدتنا وقوتنا تكمن في ترابطنا وتكاتفنا جميعًا. كل عام وأنتم بخير، ونسأل الله أن يحفظ بلادنا من كل شر".

وفي ذكرى مرور خمسة أعوام على كارثة تفجير مرفأ بيروت، استذكرت رابطة الروم الكاثوليك" بكل ألم وحزن تلك اللحظة المأسوية التي أدمت قلوب اللبنانيين وأدمت وطننا العزيز".
 وحيت" أرواح الشهداء الذين سقطوا في تلك الكارثة"، وقالت:"نتذكر كل من تألم وتأثر بتداعياتها"،  معربة عن ايمانها بأن" العدالة والحق هما السبيل الوحيد لشفاء جراحنا وإعادة بناء وطننا وعدم تكرار مثل هذه المآسي، وعن تضامنها مع جميع المتضررين وأسر الشهداء".

وختمت: نرفع أيدينا بالدعاء من أجل السلام والأمان لوطننا، ونتمنى أن تكون هذه الذكرى فرصة للتأمل والعمل من أجل غدٍ أكثر إشراقًا.
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