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لبنان
عبيد: سلاح المقاومة خيار الوطن
Lebanon 24
05-08-2025
|
07:31
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أكّد معاون رئيس
المجلس التنفيذي
في"
حزب الله
"
الشيخ عبد
الكريم
عبيد، أنّ "سلاح
المقاومة
هو خيار الوطن، وقد أثبت أنّ حماية
لبنان
لا تتحقق إلا بالحفاظ على مجده، عبر استراتيجية دفاعية وطنية جامعة".
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وشدّد خلال حفل تكريم الشهيد
ناصيف
العبد بهجة في بلدة جبشيت، على أنّ "الصراع مع العدو
الصهيوني
صراع أزلي، ومادامت هناك أرض محتلة فإن المواجهة مستمرة"، لافتًا إلى أنّ "قضية
القدس
هي قضية الأمة جمعاء".
وأشار إلى ما" أكّده الإمام
موسى الصدر
حول حجم الأطماع الصهيونية في لبنان، وضرورة التسلّح والتدريب قبل أن يُحتل شبر واحد من أرضه".
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