Advertisement

لبنان

عبيد: سلاح المقاومة خيار الوطن

Lebanon 24
05-08-2025 | 07:31
A-
A+
Doc-P-1400893-638900012437732805.png
Doc-P-1400893-638900012437732805.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 أكّد معاون رئيس المجلس التنفيذي في"حزب الله" الشيخ عبد الكريم عبيد، أنّ "سلاح المقاومة هو خيار الوطن، وقد أثبت أنّ حماية لبنان لا تتحقق إلا بالحفاظ على مجده، عبر استراتيجية دفاعية وطنية جامعة".
Advertisement

وشدّد خلال حفل تكريم الشهيد ناصيف العبد بهجة في بلدة جبشيت، على أنّ "الصراع مع العدو الصهيوني صراع أزلي، ومادامت هناك أرض محتلة فإن المواجهة مستمرة"، لافتًا إلى أنّ "قضية القدس هي قضية الأمة جمعاء".

وأشار إلى ما" أكّده الإمام موسى الصدر حول حجم الأطماع الصهيونية في لبنان، وضرورة التسلّح والتدريب قبل أن يُحتل شبر واحد من أرضه".
مواضيع ذات صلة
الموسوي: سلاح المقاومة ضمانة للوطن
lebanon 24
05/08/2025 18:00:10 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: المقاومة حاضرة لأي خيار تتخذه الدولة لوقف العدوان وانسحاب إسرائيل
lebanon 24
05/08/2025 18:00:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وقفات تضامنية في الجنوب دعما لإيران: العدوان عليها عدوان على كل من يؤمن بخيار المقاومة
lebanon 24
05/08/2025 18:00:10 Lebanon 24 Lebanon 24
برو: المقاومة في لبنان جاهزة للدفاع عن الوطن
lebanon 24
05/08/2025 18:00:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:24 | 2025-08-05
11:00 | 2025-08-05
10:49 | 2025-08-05
10:34 | 2025-08-05
10:30 | 2025-08-05
10:21 | 2025-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24