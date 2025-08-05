عبيد: سلاح المقاومة خيار الوطن

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أكّد معاون رئيس في" " عبيد، أنّ "سلاح هو خيار الوطن، وقد أثبت أنّ حماية لا تتحقق إلا بالحفاظ على مجده، عبر استراتيجية دفاعية وطنية جامعة".وشدّد خلال حفل تكريم الشهيد العبد بهجة في بلدة جبشيت، على أنّ "الصراع مع العدو صراع أزلي، ومادامت هناك أرض محتلة فإن المواجهة مستمرة"، لافتًا إلى أنّ "قضية هي قضية الأمة جمعاء".وأشار إلى ما" أكّده الإمام حول حجم الأطماع الصهيونية في لبنان، وضرورة التسلّح والتدريب قبل أن يُحتل شبر واحد من أرضه".