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لبنان

نقابة الممثلين بحثت مع مرقص حصص الدراما في قانون الإعلام

Lebanon 24
05-08-2025 | 07:38
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استقبل وزير الإعلام المحامي بول مرقص وفداً من نقابة الممثلين برئاسة نعمة بدوي، وبحثوا في قانون الإعلام الجديد وضرورة أن يلحظ ما كان يفرضه قانون المرئي والمسموع لجهة تخصيص ساعات سنوية للأعمال الدرامية اللبنانية على الشاشات. 
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وقال بدوي إن "تطبيق هذا البند يضمن عملاً للممثلين والتقنيين والمخرجين"، مؤكداً أن الوزير "أبدى تجاوباً وأكد أن القانون الجديد سيلحظ ذلك".

 وأشار إلى أن مرقص "أبلغنا رصد مبلغ لإنتاج الدراما عبر تلفزيون لبنان"، مطالباً بـ"تحديد حد أدنى للإنتاج ضمن صلب القانون". وختم بشكر الوزير على تفهّمه، ناقلاً "اهتمام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بالدراما والإنتاج المحلي".
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