نقابة الممثلين بحثت مع مرقص حصص الدراما في قانون الإعلام

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استقبل المحامي وفداً من نقابة الممثلين برئاسة ، وبحثوا في وضرورة أن يلحظ ما كان يفرضه قانون المرئي والمسموع لجهة تخصيص ساعات سنوية للأعمال الدرامية على الشاشات.وقال إن "تطبيق هذا البند يضمن عملاً للممثلين والتقنيين والمخرجين"، مؤكداً أن الوزير "أبدى تجاوباً وأكد أن القانون الجديد سيلحظ ذلك".وأشار إلى أن "أبلغنا رصد مبلغ لإنتاج الدراما عبر تلفزيون "، مطالباً بـ"تحديد حد أدنى للإنتاج ضمن صلب القانون". وختم بشكر الوزير على تفهّمه، ناقلاً "اهتمام رئيس الجمهورية بالدراما والإنتاج المحلي".