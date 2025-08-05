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لبنان

إصابة شخصين في طرابلس بإطلاق نار

Lebanon 24
05-08-2025 | 07:37
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وقع إشكال في منطقة التبانة في طرابلس، تطوّر إلى إطلاق نار وإصابة ع.ر في قدميه.
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وفي طلعة الرفاعيّة في طرابلس، أُصيب شابُ بطلق ناريّ، ونُقِلَ إلى المستشفى.
 
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