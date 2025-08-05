إصابة شخصين في طرابلس بإطلاق نار

وقع إشكال في منطقة في ، تطوّر إلى إطلاق نار وإصابة ع.ر في قدميه.

Advertisement

وفي طلعة الرفاعيّة في طرابلس، أُصيب شابُ بطلق ناريّ، ونُقِلَ إلى المستشفى.