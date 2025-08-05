Advertisement

لبنان

جوابٌ حاسم... هل سينسحب وزراء "الثنائي الشيعيّ" من جلسة مجلس الوزراء؟

Lebanon 24
05-08-2025 | 07:47
A-
A+
Doc-P-1400901-638900021604461761.jpg
Doc-P-1400901-638900021604461761.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال وزير التنمية الإدارية فادي مكي، ردّاً على سؤال الصحافيين عن إمكانية إنسحاب وزراء "الثنائي الشيعيّ" من جلسة الحكومة "أبداً".
Advertisement
 
أما وزير الصناعة جو عيسى الخوري، فقال عن بند سحب سلاح "حزب الله": "مش على علمي إنّو تمّ سحبه".
 
وعن إمكان مقاطعتهم الحكومة، قال وزير الصحة ركان ناصر الدين: "يبنى على الشيء مقتضاه". 
مواضيع ذات صلة
مصدر في الثنائي الشيعي لـmtv: وزراء الثنائي سيحضرون جلسة حصر السلاح مبدئياً لكن الموافقة على القرار الحكومي رهن الصيغة والثابت أن الجميع وافق على البيان الوزاري
lebanon 24
05/08/2025 18:00:46 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: وزراء الثنائي الشيعي يرفضون مناقشة نزع سلاح الحزب قبل ضمانات أميركية
lebanon 24
05/08/2025 18:00:46 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤشرات سلبية تسبق جلسة مجلس الوزراء اليوم ومخاوف من استحضار "تحركات الشارع"
lebanon 24
05/08/2025 18:00:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"الثنائي الشيعي" بين المقاطعة والاستقالة
lebanon 24
05/08/2025 18:00:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:24 | 2025-08-05
11:00 | 2025-08-05
10:49 | 2025-08-05
10:34 | 2025-08-05
10:30 | 2025-08-05
10:21 | 2025-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24