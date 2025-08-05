جوابٌ حاسم... هل سينسحب وزراء "الثنائي الشيعيّ" من جلسة مجلس الوزراء؟

قال وزير فادي مكي، ردّاً على سؤال الصحافيين عن إمكانية إنسحاب وزراء " الشيعيّ" من جلسة الحكومة "أبداً".

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أما جو ، فقال عن بند سحب سلاح " ": "مش على علمي إنّو تمّ سحبه".

وعن إمكان مقاطعتهم الحكومة، قال ركان : "يبنى على الشيء مقتضاه".