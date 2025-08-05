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لبنان

وزيرتان تكشفان موقفيهما من بند السلاح... هذا ما أعلنتاه قبل جلسة مجلس الوزراء

Lebanon 24
05-08-2025 | 07:53
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قالت وزيرة السياحة لورا الخازن قبيل بدء جلسة مجلس الوزراء: "سأصوّت حتماً مع سحب سلاح "حزب الله" فأنا مع حصرية السلاح بيد الدولة". 
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وأكدت وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد للـ"ام تي في" أنها ستصوت "مع بند سحب سلاح "حزب الله". 
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