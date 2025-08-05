وزيرتان تكشفان موقفيهما من بند السلاح... هذا ما أعلنتاه قبل جلسة مجلس الوزراء

قالت وزيرة السياحة لورا قبيل بدء جلسة : "سأصوّت حتماً مع سحب سلاح " " فأنا مع حصرية السلاح بيد الدولة".

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وأكدت وزيرة الشؤون الإجتماعية للـ"ام تي في" أنها ستصوت "مع بند سحب سلاح "حزب الله".