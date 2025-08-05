كم بلغ عدد الخروقات الإسرائيليّة منذ 27 تشرين الثاني؟

سُجّلَ 1918 خرقاً بريّاً إسرائيليّاً، منذ إعلان وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024.

كما تمّ تسجيل 2203 خروقات جويّة إسرائيليّة، و126 خرقاً بحريّاً.

أما عدد ، فبلغ 230، فيما عدد الجرحى هو 477.