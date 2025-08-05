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لبنان

كم بلغ عدد الخروقات الإسرائيليّة منذ 27 تشرين الثاني؟

Lebanon 24
05-08-2025 | 08:01
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سُجّلَ 1918 خرقاً بريّاً إسرائيليّاً، منذ إعلان وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024.
 
 
كما تمّ تسجيل 2203 خروقات جويّة إسرائيليّة، و126 خرقاً بحريّاً.
 
أما عدد الشهداء، فبلغ 230، فيما عدد الجرحى هو 477.
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