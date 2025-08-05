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لبنان

أبي رميا: الشباب ليسوا وقوداً لزعماء سياسيين

Lebanon 24
05-08-2025 | 08:12
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رأى رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سيمون أبي رميا خلال "المنتدى الوطني" من تنظيم "أبعاد" ومشاركة مؤسسة "أديان" برعاية وحضور وزيرة الشباب والرياضة نورا بيرقداريان تحت عنوان "لبنان بعدسة شبابه"، أن "مستقبل الدول يُبنى بشبابها، إلا أن الأحزاب السياسية لا تأخذ الشباب على محمل الجد وتعتبرهم وسيلة للتعبئة". ودعا إلى "توحيد أفكار المجتمع المدني والخروج بمقترحات عملية وواقعية"، قائلاً: "هموم الشباب واحدة… لا تكونوا وقودًا يا شباب لبنان لزعماء سياسيين لا يهمهم سوى السلطة والتسلّط". وأكد إيمانه بـ"الكوتا النسائية" كتمييز إيجابي يعزز مشاركة النساء، مشيراً إلى أنهن "يعانين أيضاً من التهميش داخل الأحزاب".
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