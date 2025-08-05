شحادة: رؤيتي أن يكون لبنان مكاناً تُنشأ فيه الشركات الرقمية

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استضافت "تيك توك" و"بروموفيكس" شريكها الرسمي للمبيعات في ، بالتعاون مع "بي دي دي"، ورشة عمل ليوم واحد في لتزويد الشركات والوكالات الإبداعية بالأدوات والمعرفة لتحقيق نتائج ملموسة عبر المنصة، بحضور قادة تسويق ووكالات وشركات وجهات حكومية.شمل البرنامج أحدث منتجات "تيك توك" وبينها حلول "Symphony" المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتدريبات عملية وجلسات استشارية، إلى جانب حلقة نقاش مع الوزير وشادي قنديل، وأدارها حول تقاطع الإبداع والتكنولوجيا والنمو الاقتصادي.وقال شحادة: "نعمل على تأسيس البنية اللازمة لقفزة نوعية... رؤيتي أن يكون لبنان مكاناً تُنشأ فيه الشركات الرقمية وتبني، ويستطيع فيه رواد الأعمال تطوير أفكارهم وتحويلها من الصفر إلى المليار دون الحاجة لمغادرة الوطن".