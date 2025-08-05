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لبنان

شحادة: رؤيتي أن يكون لبنان مكاناً تُنشأ فيه الشركات الرقمية

Lebanon 24
05-08-2025 | 08:14
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استضافت "تيك توك" و"بروموفيكس" شريكها الرسمي للمبيعات في لبنان، بالتعاون مع "بي دي دي"، ورشة عمل ليوم واحد في بيروت لتزويد الشركات والوكالات الإبداعية بالأدوات والمعرفة لتحقيق نتائج ملموسة عبر المنصة، بحضور قادة تسويق ووكالات وشركات وجهات حكومية.
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شمل البرنامج أحدث منتجات "تيك توك" وبينها حلول "Symphony" المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتدريبات عملية وجلسات استشارية، إلى جانب حلقة نقاش مع الوزير كمال شحادة وشادي قنديل، وأدارها محمد رباح حول تقاطع الإبداع والتكنولوجيا والنمو الاقتصادي.

وقال شحادة: "نعمل على تأسيس البنية اللازمة لقفزة نوعية... رؤيتي أن يكون لبنان مكاناً تُنشأ فيه الشركات الرقمية وتبني، ويستطيع فيه رواد الأعمال تطوير أفكارهم وتحويلها من الصفر إلى المليار دون الحاجة لمغادرة الوطن".
 
 
 
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