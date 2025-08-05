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لبنان

لجنة التحقيق النيابية في ملف الاتصالات عقدت اجتماعها الأول

Lebanon 24
05-08-2025 | 08:26
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عقدت لجنة التحقيق النيابية المكلفة بالنظر في ملف وزارة الاتصالات اجتماعها الاول اليوم في المجلس النيابي ، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ،وعضوية النائبين غادة ايوب وابراهيم الموسوي،  حيث وضعت آلية عملها .
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