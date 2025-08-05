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لبنان

عن تسعيرة المولدات ومواقيت عمل ورش البناء.. هذا ما قرّرته الرافعي

Lebanon 24
05-08-2025 | 08:39
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أرسلت محافظ الشمال بالإنابة إيمان الرافعي كتابا إلى قائمقام الضنية وبلديات قضاء طرابلس، طلبت فيه منع أي رئيس بلدية من إصدار بيانات أو تعاميم يحدد من خلالها تسعيرة المولدات الكهربائية الخاصة خلافا للتسعيرة الرسمية.
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وجاء في نص الكتاب:
"عطفا على إحالة مصلحة الاقتصاد في الشمال رقم 2804 /ط تاريخ 2025/7/31 بموضوع قيام بعض رؤساء البلديات في محافظة الشمال بإصدار بيانات أو تعاميم يحدد فيها التسعيرة الرسمية الشهرية الخاصة بالمولدات الكهربائية بشكل يخالف التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه،
 
لذا، للتفضل بالاطلاع وأخذ العلم بعدم قانونية مثل هذه التعاميم، حيث لا صلاحية للبلديات في تحديدها، على أن يتم متابعة الموضوع والتقيد بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الوزارة حصرا، وذلك تحت طائلة المسؤولية".

بلديات قضاء زغرتا
كما أرسلت كتبا أخرى إلى رؤساء بلديات قضاء زغرتا تطلب منهم عدم إصدار أي تعاميم بهذا الخصوص، والتقيد بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة.

منطقة الشمال الإقليمية
كما أرسلت الرافعي كتابا إلى قائد منطقة الشمال الإقليمية، جاء فيه:
 
بعد ورود شكاوى عدة في موضوع الضجيج والإزعاج الناتج عن ورش البناء على أنواعها، للتفضل بالاطلاع والإيعاز لمن يلزم، أخذ العلم بمواقيت العمل وفقا للآتي: من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الرابعة ظهرا طيلة أيام الأسبوع، على أن تتوقف الأعمال أيام الآحاد، على أن يتم الرقابة منعا للتجاوز والإفادة.
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