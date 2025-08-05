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لبنان

جنبلاط عرض المستجدات مع النائبة الإسبانية هناء جلّول

Lebanon 24
05-08-2025 | 08:49
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استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو، النائبة في البرلمان الأوروبي عن الحزب الإشتراكي الإسباني هناء جلول، بحضور النائب فيصل الصايغ ونائب رئيس الحزب زاهر رعد، وأمين السر العام في "التقدمي" ظافر  ناصر، وجرى البحث في المستجدات المحلية والإقليمية.
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