جنبلاط عرض المستجدات مع النائبة الإسبانية هناء جلّول



استقبل رئيس الإشتراكي في ، النائبة في عن الحزب الإشتراكي الإسباني هناء ، بحضور النائب فيصل ونائب زاهر رعد، وأمين السر العام في "التقدمي" ظافر ناصر، وجرى البحث في المستجدات المحلية والإقليمية.

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