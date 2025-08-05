Advertisement

لبنان

رسامني عقد اجتماعا تنسيقيا مع مجلس الانماء والاعمار

Lebanon 24
05-08-2025 | 09:24
A-
A+
Doc-P-1400938-638900081077737350.png
Doc-P-1400938-638900081077737350.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني اجتماعا تنسيقيا بعد ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، مع وفد من مجلس الإنماء والإعمار برئاسة المهندس محمد قباني، حيث تم في خلال الاجتماع البحث في التنسيق في المواضيع ذات الإهتمام المشترك.
Advertisement

وشدد الوزير رسامني على "أهمية التنسيق المستمر بين الوزارة والمجلس، لضمان حسن التنفيذ وتوزيع المشاريع بشكل متوازن بين المناطق اللبنانية، بما يتماشى مع أولويات التنمية المستدامة وتحسين البنية التحتية للنقل".
 
من جهة ثانية، استقبل الوزير رسامني، النائب زياد حواط يرافقه رئيس بلدية جبيل الدكتور جوزف الشامي، وتم البحث في الملفات الإنمائية.

وكان الوزير رسامني، التقى عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب سعيد الأسمر، وتناول اللقاء شؤونا إنمائية وخدماتية لمنطقة جزين

وأكد الوزير رسامني حرص الوزارة على التعاون لمواكبة الاحتياجات الإنمائية للمناطق، مشددا على "التنسيق مع الجهات المعنية لتسريع تنفيذ المشاريع وفق الأولويات والقدرات المتاحة".
مواضيع ذات صلة
رسامني عقد اجتماعا تنسيقيا مع شركتي MEAS و"خطيب وعلمي"
lebanon 24
05/08/2025 20:38:22 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني خلال اجتماع في السراي مع الدول والجهات المانحة: عملية اعادة الإعمار ستبدأ في نهاية هذا العام
lebanon 24
05/08/2025 20:38:22 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: هناك 104 أشخاص تقدموا لتولي منصب رئيس مجلس الإنماء والإعمار
lebanon 24
05/08/2025 20:38:22 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاءات إنمائية في مجلس الإنماء والإعمار: بحث حاجات وادي خالد وإقليم الخروب
lebanon 24
05/08/2025 20:38:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:31 | 2025-08-05
13:00 | 2025-08-05
12:34 | 2025-08-05
12:21 | 2025-08-05
12:13 | 2025-08-05
11:56 | 2025-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24