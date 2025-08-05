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لبنان
هكذا تُوفِيَ العسكريّ المتقاعد حسين الحاج
Lebanon 24
05-08-2025
|
09:31
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توفي العسكريّ المتقاعد
حسين الحاج
إبن بلدة الحويش-
عكار
، بعدما سقط من شرفة منزله.
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