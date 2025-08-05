Advertisement

لبنان

هكذا تُوفِيَ العسكريّ المتقاعد حسين الحاج

Lebanon 24
05-08-2025 | 09:31
A-
A+
Doc-P-1400939-638900084908873247.jpg
Doc-P-1400939-638900084908873247.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توفي العسكريّ المتقاعد حسين الحاج إبن بلدة الحويش- عكار، بعدما سقط من شرفة منزله.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
هكذا تُوفِيَ الشاب طلعات في الإغتراب
lebanon 24
05/08/2025 20:38:28 Lebanon 24 Lebanon 24
العسكريون المتقاعدون: لسنا مواطنين من درجة ثانية
lebanon 24
05/08/2025 20:38:28 Lebanon 24 Lebanon 24
العسكريون المتقاعدون: مهلة للحكومة حتى نهاية تموز
lebanon 24
05/08/2025 20:38:28 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: مُلتزمون بتسديد الزيادات التي تمّ إقرارها للعسكريين المتقاعدين ومن هم في الخدمة الفعلية
lebanon 24
05/08/2025 20:38:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:31 | 2025-08-05
13:00 | 2025-08-05
12:34 | 2025-08-05
12:21 | 2025-08-05
12:13 | 2025-08-05
11:56 | 2025-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24