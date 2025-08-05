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لبنان

إلتهم أشجارا برية.. حريق بين بلدتي حومين التحتا وعزة

Lebanon 24
05-08-2025 | 09:48
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 شب حريق إندلع بين بلدتي حومين التحتا وعزة وقد إلتهم مساحات كبيرة من الأشجار البرية والأعشاب. ويعمل الدفاع المدني على إطفائه. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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