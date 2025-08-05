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لبنان

هل هدّدت إسرائيل جرافات تعمل في بلدة جنوبية؟

Lebanon 24
05-08-2025 | 10:06
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 نفى رئيس بلدية الجبين جعفر عقيل، لـ"الوكالة الوطنية للاعلام"، صحة الأخبار المتداولة حول تهديد العدو الاسرائيلي للجرافات والآليات التي تعمل في البلدة على إزالة الردميات والبيوت المهدمة". 
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وأكد "أن الآليات تعود لمجلس الجنوب وتعمل بشكل طبيعي"، مشددا على "أن لا أساس لهذه الشائعات التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي فأقتضى التوضيح".
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