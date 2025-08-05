هل هدّدت إسرائيل جرافات تعمل في بلدة جنوبية؟

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نفى رئيس بلدية جعفر عقيل، لـ"الوكالة "، صحة الأخبار المتداولة حول تهديد العدو الاسرائيلي للجرافات والآليات التي تعمل في البلدة على إزالة الردميات والبيوت المهدمة".وأكد "أن الآليات تعود لمجلس الجنوب وتعمل بشكل طبيعي"، مشددا على "أن لا أساس لهذه الشائعات التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي فأقتضى التوضيح".